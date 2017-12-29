МОСКВА, 29 січ — . Росія при прийнятті резолюцій РБ ООН виступає проти повної економічної блокади КНДР, відстоюючи при цьому власні економічні інтереси, заявив в інтерв’ю посол з особливих доручень МЗС РФ Олег Бурмістров. Максим Блинов”Не просто грають з вогнем”: у МЗС Росії вважають, що США провокують КНДР

“Ми виступаємо проти, по-перше, повної економічної блокади КНДР і, по-друге, відстоюємо власні економічні інтереси”, — сказав він.

За словами Бурмістрова, “в останній резолюції теж наші червоні лінії були дотримані – зберігається наш великий економічний проект Хасан-Раджин, зберігається авіасполучення, зберігаються вилучення для авіазапчастин, для техобслуговування літаків, зберігаються всі вилучення, необхідні для нормальної діяльності наших диппредставництв і місій інших країн”.

Раніше РБ ООН ухвалила нову резолюцію по наданню тиску на Північну Корею у відповідь на її недавнє випробування міжконтинентальної балістичної ракети “Хвасон-15”. Введені нові обмеження на поставки сирої нафти і продуктів нафтопереробки в КНДР, передбачена депортація північнокорейських трудових мігрантів з усіх країн протягом двох років. Резолюція передбачає й інші рестрикції, що стосуються імпорту в КНДР промислового обладнання, важкої техніки та транспортних засобів, а також закупівель основних північнокорейських експортних товарів.

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisСША розширили санкції проти КНДРСеверная Корея в останні роки зайнята розробкою міжконтинентальних балістичних ракет і ядерних боєголовок для їх оснащення, посилаючись на загрозу з боку США. Посилюються з кожним разом санкції ООН поки були не в змозі домогтися припинення ракетно-ядерної активності Пхеньяну.

МЗС КНДР у відповідь на ухвалення резолюції випустив заяву, в якій говориться, що Пхеньян продовжить зміцнювати оборонні сили ядерного стримування для досягнення балансу сил з США. © ИнфографикаРакетный паритет