ДОНЕЦЬК, 29 січ — . Українські силовики п’ять разів порушили режим припинення вогню в Донбасі за минулу добу, вперше з початку чергового перемир’я застосувавши міномети, заявив у п’ятницю журналістам представник оперативного командування самопроголошеної Донецької народної республіки. Євген КотенкоСказки від Порошенка: про що українська влада брехали в 2017 році

Контактна група щодо мирного врегулювання конфлікту в Донбасі раніше в Мінську погодила режим припинення вогню до новорічних та різдвяних свят з 23 грудня. Сторони конфлікту вже звинуватили одне одного у порушенні перемир’я.

“За минулу добу ЗС України п’ять разів порушили режим припинення вогню. Обстрілу з боку ВСУ зазнали райони п’яти населених пунктів республіки, з них по двом населеним пунктам — Трудовскіє і Жабичево — вперше застосовувалися 82-міліметрові міномети, за іншими — гранатомети і стрілецьку зброю”, — сказав представник оперативного командування ДНР.

Інформація про постраждалих і руйнування уточнюється, додали у відомстві.

Він заявив, що українські силовики по території ДНР випустили 19 мін калібром 82 міліметри за добу. Також, за його словами, на горлівському напрямку було випущено 182 гранати, на донецькому – 64 гранати. “Загальна кількість застосованих боєприпасів ЗСУ – 270 одиниць”, — сказав представник відомства. Виконання Мінських угод