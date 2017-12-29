Повінь – зміна системи

Menu
Close

Силовики обстріляли передмістя Донецька з мінометів, заявили в ДНР

29.12.2017

ДОНЕЦЬК, 29 січ — . Українські силовики в п’ятницю обстріляли передмістя Донецька з мінометів калібром 120 міліметрів, заявив журналістам представник оперативного командування самопроголошеної Донецької народної республіки.Представитель Донецкой народной республики в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Денис Пушилин. . Євген ОдиноковВ ДНР відповіли на заяву ЛНР про можливе повернення до складу України

Контактна група щодо мирного врегулювання конфлікту в Донбасі раніше в Мінську погодила режим припинення вогню до новорічних та різдвяних свят з 23 грудня. Сторони конфлікту вже звинуватили одне одного у порушенні перемир’я.

“Українська сторона вкотре порушила “новорічне” перемир’я і вдарила з 120-міліметрових мінометів по району населеного пункту Оленівка. Важливо відзначити, що вперше з початку перемир’я ворог застосував 120-міліметровий міномет. Обстріл вівся з позицій 1-го батальйону 28-ї бригади”, — сказав представник відомства.Выполнение минских соглашенийВиконання Мінських угод

 

Читайте також:   Китай відмовляється бути звалищем всього світу
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *