ДОНЕЦЬК, 29 січ — . Українські силовики в п’ятницю обстріляли передмістя Донецька з мінометів калібром 120 міліметрів, заявив журналістам представник оперативного командування самопроголошеної Донецької народної республіки. Євген ОдиноковВ ДНР відповіли на заяву ЛНР про можливе повернення до складу України

Контактна група щодо мирного врегулювання конфлікту в Донбасі раніше в Мінську погодила режим припинення вогню до новорічних та різдвяних свят з 23 грудня. Сторони конфлікту вже звинуватили одне одного у порушенні перемир’я.

“Українська сторона вкотре порушила “новорічне” перемир’я і вдарила з 120-міліметрових мінометів по району населеного пункту Оленівка. Важливо відзначити, що вперше з початку перемир’я ворог застосував 120-міліметровий міномет. Обстріл вівся з позицій 1-го батальйону 28-ї бригади”, — сказав представник відомства. Виконання Мінських угод