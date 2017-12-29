ЄКАТЕРИНБУРГ, 29 січ – . Під’їзд будинку, який постраждав напередодні від вибуху побутового газу в передмісті Єкатеринбурга, розселили, повідомляє в п’ятницю ГУ МНС по Свердловській області.

© РИА Новини / Максим БогодвидПодъезд будинку, що постраждав від вибуху газу в Оренбуржжі, може обрушитьсяВ четвер у селищі Садовій, одному з північних передмість Єкатеринбурга, за адресою вулиця Верстовая, 2 в квартирі, яка розташована на останньому поверсі п’ятиповерхового будинку, вибухнув побутовий газ. Один чоловік отримав опіки, його госпіталізували. З приміщення евакуювали близько 40 мешканців. Виникло загоряння загасили прибули пожежники. За фактом НП порушено кримінальну справу за статтею “умисне пошкодження майна”. При огляді зовнішньої панелі будинку виявили тріщину.

“Сьогодні ліцензованою організацією буде проведено обстеження будівельних конструкцій, за результатами експертизи буде прийнято рішення про можливість заселення мешканців. На період проведення експертизи прийнято рішення про розселення під’їзду, в якому стався вибух газу. З під’їзду розселені 25 осіб, у тому числі шість дітей”, — зазначає управління.

За інформацією ГУ МНС, під’їзд, в якому стався вибух, зараз відключений від газу та електрики. Працівники керуючої компанії проводять роботи по відновленню системи електро – і теплопостачання в квартирі, де сталася пожежа, і по всьому під’їзду.

Управління підкреслює, що пожежа у квартирі стався в результаті вибуху побутового газу. До такого висновку прийшли експерти випробувальної пожежної лабораторії.