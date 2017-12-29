ЄКАТЕРИНБУРГ, 29 січ — . “Екатеринбурггаз” заперечує інформацію про те, що в четвер у квартирі в селищі Садовий під Єкатеринбургом пожежа сталася в результаті вибуху побутового газу, повідомляє в п’ятницю сама компанія.

© Фото : ГУМНС по Свердловській області Під’їзд, постраждалий від вибуху газу в передмісті Єкатеринбурга, расселилиРанее оперативні служби повідомляли, що в четвер у селищі Садовій, одному з північних передмість Єкатеринбурга, за адресою вулиця Верстовая, 2 в квартирі, яка розташована на останньому поверсі п’ятиповерхового будинку, вибухнув побутовий газ. Один чоловік отримав опіки, його госпіталізували. З приміщення евакуювали близько 40 мешканців. Виникло загоряння загасили прибули пожежники. Слідчі вважають, що господар квартири в передмісті Єкатеринбурга міг самостійно влаштувати ПП.

ГУ МНС по Свердловській області повідомляло, що до висновку про вибух газу прийшли експерти випробувальної пожежної лабораторії.

© РИА Новини / Наталія СеливерстоваВ передмісті Єкатеринбурга в квартирі житлового будинку вибухнув газ”Спочатку в ЗМІ з’явилася версія про вибух газу, проте фахівці АТ “Екатеринбурггаз” не підтвердили цю версію, оскільки обстановка події не типова для вибуху газу. Осередок загоряння знаходився в житловій кімнаті, а не на кухні, де встановлена газова варильна поверхня. Кухонні меблі не пошкоджена. Варильна поверхня від вогню не постраждала перебувала в працездатному стані, краники були відключені”, — йдеться в повідомленні.

Також газовики відзначають, що внутрішньобудинкової газопровід — без деформацій і пошкоджень. Запаху газу опитані сусіди по будинку не відчували. Був сильний запах гару і оплавившегося пластику. Технічне обслуговування газового обладнання в даній квартирі проводилося в регламентні строки, у вересні 2016 року, уточнює “Екатеринбурггаз”.

“Екатеринбурггаз” надасть максимальне сприяння слідства по даній кримінальній справі для з’ясування справжніх причин того, що сталося”, — повідомляє компанія.