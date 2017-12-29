МОСКВА, 29 січ — . Автобус скоїв наїзд на зупинку на Сходненской вулиці в Москві після того, як у нього, за попередніми даними, врізався автомобіль, повідомляє департамент транспорту столиці. © Водитель автобуса, що потрапив у ДТП у “Сходненской”, йшов від зіткнення

“На Сходненской вулиці сталося ДТП з автобусом. Причини події з’ясовуються. За попередньою інформацією, автомобіль вдарив автобус, з-за чого автобус скоїв наїзд на зупинку. Загиблих немає”, — йдеться в повідомленні відомства, опублікованому в Twitter.

“Водій автобуса — 60-го року народження, має всі категорії, пройшов необхідний передрейсовий контроль. Попередня причина ДТП з вини іншого водія”, — додали у відомстві.

Також там зазначили, що у водія автобуса немає жодного порушення ПДР з 2015 року. © , ИнфографикаЧто робити у випадку ДТП