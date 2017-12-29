ЛОНДОН, 29 січ — . Засуджений в Москві за несплату податків засновник фонду Hermitage Capital Management Вільям Браудер закликав Інтерпол призупинити членство Росії у зв’язку з “грубим” порушенням правил організації; таке звернення він зробив після винесення йому заочного вироку в Москві і появи інформації про те, що Інтерпол погодився повернутися до питання про видачу Браудера російським властям.

© AP Photo / Remy de la Mauviniere9+9=9: Браудер вдруге заочно засуджений за несплату податків в РоссииГенпрокуратура продовжує домагатися запуску процедури міжнародного розшуку та екстрадиції Браудера. Раніше Інтерпол відхилив російську заявку про його міжнародному розшуку. За словами прокурора Олексія Полякова, після того, як Росія доповнила свій запит новими даними, “Інтерпол погодився повернутися до цього питання і заново переглянути звернення Генпрокуратури про оголошення його в міжнародний розшук і екстрадицію”.

“Росія в шостий раз звертається в Інтерпол з вимогою заарештувати мене після того, як п’ять попередніх запитів були відхилені як нелегітимні і політично забарвлені. Для Інтерполу настав час призупинити членство Росії за кричуще порушення правил”, — написав Браудер в мікроблозі в Twitter.

У п’ятницю Тверський суд Москви заочно засудив Браудера, колись найбільшого іноземного портфельного інвестора в Росію, до дев’яти років ув’язнення за несплату податків. Крім того, з засновника Hermitage Capital Management стягнули 4,2 мільярда рублів. Такий же термін Браудер отримав в 2013 році по іншій кримінальній справі, а також про податкових махінаціях, але в сукупності термін складає ті ж дев’ять років ув’язнення.

© Фото Надане прес-центром МВС РФДело Браудера. Схема © Фото Надане прес-центром МВС РФДело Браудера. Схема

Браудер — американський громадянин, який ініціював прийняття в США антиросійського “закону Магнітського”, довгий час жив у Лондоні і в Росію повертатися не збирається.

У новій справі Браудеру інкримінується організація ухилення від сплати податків і організація навмисного банкрутства. За словами адвоката, в обвинувачення входять епізоди з банкрутством компанії “Дальня степ” та виведення за кордон акцій компанії “Газпром”.

© AFP 2017 / Bertrand GuayГенпрокуратура продовжить добиватися екстрадиції Браудера в РоссиюВ ході судового розгляду було встановлено, що в 1995-2007 роках засновник фонду Hermitage Capital Management разом з бізнес-партнером Іваном Черкасовим та іншими невідомими ухилилися від сплати податків за допомогою фірм “Махаон”, “Парфенион”, “Камея”, “Рилэнд” і “Піфагор Інвестментс”. Також, за даними Генпрокуратури, вони “не виконали обов’язки податкового агента” при використанні цих же юросіб і перерахування ними грошей кіпрським засновникам під виглядом дивідендів, незаконно застосували пільгові податкові ставки в розмірі п’яти і десяти відсотків замість покладеної в 15%.

Як повідомляє Генпрокуратура, у цей же період Браудер спільно з Черкасовим, конкурсним керуючим “Далекого степу” Олександром Долженко та іншими невідомими вивів основну частину ліквідних активів товариства і збанкрутував підприємство. Держбюджет, таким чином, недорахувався понад 1,2 мільярда рублів, заявила сторона обвинувачення.

Загальний збиток від дій Браудера і його бізнес-партнера слідство оцінило в 3,5 мільярда рублів.