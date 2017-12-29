ГАЗУ, 29 січ — . Число палестинців, які постраждали в ході зіткнень з ізраїльської армії в секторі Газа, на західному березі й у Єрусалимі, досягло 303, повідомили в міністерстві охорони здоров’я сектора Газа і в Палестинському Червоному півмісяці. © AFP 2017 / Thomas СоехКрасный півмісяць допоміг 51 палестинцеві, постраждалому на Західному березі

“Кількість постраждалих в секторі Газа досягло 170 осіб, з них 50 отримали вогнепальні поранення і були доставлені в лікарні анклаву, п’ятеро були поранені тяжко. Ще 120 отримали отруєння внаслідок застосування сльозогінного газу, їм надали швидку допомогу на місці”, — повідомив представник міністерства Ашраф аль-Кедра.

“Наш персонал надав допомогу 133 палестинців на Західному березі. Четверо з них отримали вогнепальні поранення”, — заявила представниця Червоного півмісяця Эраб аль-Фукаха, додавши, що ще кілька десятків людей постраждали від гумових куль і газу.

З тих пір, як президент США Дональд Трамп визнала Єрусалим столицею Ізраїлю, палестинці оголошують кожну п’ятницю “днем гніву”. Сьогоднішня п’ятниця стала четвертою за рахунком.