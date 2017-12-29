ПАРИЖ, 29 січ — , Вікторія Іванова. Генеральний директор ЮНЕСКО Одрі Азуле отримала офіційне повідомлення про намір Ізраїлю вийти з лав організації, йдеться в поширеному в п’ятницю комюніке.

© РИА Новини / Володимир ТрефиловПалестина вважає помилкою рішення США та Ізраїлю покинути ЮНЕСКО”В якості Генерального директора ЮНЕСКО я отримала сьогодні офіційне повідомлення ізраїльського уряду про вихід Ізраїлю із складу Організації 31 грудня 2018 року, рішення про яке було оголошено 12 жовтня 2017 року”, — написано в документі.

Азуле заявляє, що “глибоко шкодує про це рішення, будучи впевнена, що саме в рамках ЮНЕСКО, а не поза її, держави можуть діяти найкращим чином, щоб сприяти врегулюванню розбіжностей, що стосуються сфери компетенції Організації”.

“Будучи членом ЮНЕСКО з 1949 року, Ізраїль займає своє законне місце в установі Організації Об’єднаних Націй, присвяченому питанням освіти, культури і науки. Місце в межах установи, що займається захистом свободи вираження думок, запобіганням антисемітизму та расизму у всіх його формах, і розробив унікальну програму освіти в цілях збереження пам’яті про Голокост та запобігання актів геноциду. Місце в рамках організації, найбільш активною у сфері діалогу культур, боротьби з насильницьким екстремізмом і збереженні спадщини, зокрема, постраждалого в результаті руйнувань, скоєних терористичними угрупованнями”, — відзначає гендиректор.

© РИА Новини / Віталій БелоусовВостоковед розповів про можливі наслідки рішення Трампа за ИерусалимуПо її думку, розбіжності, які існують між державами-членами і трансформуються в результати голосування, є предметом відповідальності цих держав.

“Збереження повноцінної участі у функціонуванні ЮНЕСКО дозволяє продовжити діалог, співробітництво та партнерські відносини, які сьогодні необхідні більш ніж коли-небудь. Я дала обіцянку докласти всі необхідні зусилля для їх зміцнення з першого дня свого вступу на посаду”, — підсумовує Азуле.

У жовтні про рішення вийти з ЮНЕСКО заявили США. Слідом за американською адміністрацій, оголосила про відмову від членства в організації з 2019 року, прем’єр-міністр Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху дав розпорядження МЗС також розпочати підготовку до виходу Ізраїлю. На попередньому тижні прем’єр доручив підготувати відповідні документи.

© РИА Новини / Іссам Аль-РимавиЭкс-глава МЗС Ізраїлю: Ізраїль і палестинці повинні повернутися до переговорамПосол країни в ЮНЕСКО Кармель Шама раніше заявляв, що подати заявку до кінця року не виходить з-за того, що офіси організації в Парижі закрилися на різдвяні свята. Разом з тим, він пообіцяв “перелізти через паркан”, щоб доставити повідомлення в строк.

У Ізраїлю склалися напружені відносини з ЮНЕСКО, де регулярно оскаржують правомірність його контролю над історичним центром Єрусалиму і значущими для єврейської історії і традиції районами Західного берега річки Йордан.

У низці резолюцій, прийнятих автоматичним більшістю, організація називає Ізраїль окупуючої державою, а проведені їм розкопки та інші роботи засуджуються як порушення міжнародного права. © , ИнфографикаПалестино-ізраїльський конфлікт