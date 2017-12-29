ДОНЕЦЬК, 29 січ — . Українські силовики в п’ятницю обстріляли з мінометів населений пункт в Ясинуватському районі самопроголошеної Донецької народної республіки, заявив журналістам представник оперативного командування ДНР. Олеся ПотаповаВ ЛНР попередили про загрозу терактів з боку ЗСУ

“Незважаючи на досягнуті домовленості щодо дотримання режиму припинення вогню підрозділи української армії, з напряму Верхнеторецкое відкрили мінометний вогонь по Верхнеторецкое нижнє, за яким було випущено чотири 82 міліметрові міни. У зв’язку з цим ми звертаємося до місії ОБСЄ і українській стороні СЦКК зафіксувати даний факт порушення режиму тиші з боку українського військового командування і вплинути на непідконтрольні командуванню АТО підрозділів та їх командирів виконувати досягнуті домовленості”, — сказав представник відомства.

Виконання Мінських угод