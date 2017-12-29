ЛУГАНСЬК, 29 січ — . Українські силовики відкрили вогонь з гранатометів з території самопроголошеної Луганської народної республіки, заявили в прес-службі народної міліції ЛНР. Олеся ПотаповаВ ЛНР попередили про загрозу терактів з боку ЗСУ

Контактна група щодо мирного врегулювання конфлікту в Донбасі раніше погодила в Мінську режим припинення вогню до новорічних та різдвяних свят з 23 грудня. Сторони звинуватили один одного у порушенні перемир’я.

“Українські силовики сьогодні, 29 грудня, о 21.30 порушили режим припинення вогню, застосувавши автоматичні гранатомети станкові (АГС), великокаліберний кулемет і стрілецьку зброю”, — повідомили в прес-службі.

У відомстві уточнили, що обстріл проводився з напряму підконтрольного українським військовим Луганського за перебуває в ЛНР Калинівці.

Виконання Мінських угод