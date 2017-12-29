САРАТОВ, 29 січ — , Едуард Дем’янець. Два легкових автомобілі зіткнулися в п’ятницю на трасі в Пензенській області, загинули троє дорослих і одна дитина, ще три людини постраждали, повідомили в обласному управлінні ДАІ. Максим БогодвидПри зіткненні двох машин під Пензою загинули дві людини

ДТП сталося о 16.40 мск на 543-му кілометрі федеральної автодороги М5 “Урал”.

“Сталося зіткнення автомобіля Mercedes-Benz і автомобіля ВАЗ-2107. В результаті події 50-річний водій автомобіля “ВАЗ 2107″ та його пасажирки 50, 70 і 14 років від отриманих тілесних ушкоджень померла на місці”, — заявили в ДАІ.

За даними відомства, 22-річний водій іномарки, його 44-річний пасажир та 19-річна пасажирка відпущені з лікарні після надання медичної допомоги.

ГИБДД за фактом автоаварії проводить перевірку.

В обласному главку МНС уточнили, що ДТП сталося в Нижнеломовском районі неподалік від населеного пункту Атмис.

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