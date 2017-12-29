МОСКВА, 29 січ — , Ганна Шубіна. Колись один з найбільших портфельних інвесторів в Росії, засновник фонду Hermitage Capital і нині – антиросійський лобіст, який домігся прийняття “закону Магнітського”, Вільям Браудер вдруге засуджений в Росії. Тверський суд Москви в п’ятницю визнав його винним у несплаті податків та навмисному банкрутство підприємства “Дальня степ”, але не став посилювати строк покарання у 9 років, отриманий за попереднім вироком. © AP Photo / Remy de la MauviniereСуд зобов’язав стягнути з Браудера більше чотирьох мільярдів рублів

Перший раз Браудер був засуджений за податкові махінації в 2013 році. Він громадянин США, довгий час жив у Лондоні і в Росію повертатися не збирається, тому вирок заочний — можливість виконати його з’явиться, тільки якщо Браудер опиниться в РФ.

Тим часом Генпрокуратура продовжує домагатися запуску процедури міжнародного розшуку та екстрадиції. Раніше Інтерпол відхилив заявку Росії про міжнародному розшуку Браудера, але тепер Генпрокуратура представить міжнародної поліції додаткові дані, і рішення обіцяли переглянути.

Вирок

Оскільки законодавство дозволяє зачитувати вироки не повністю, обмежуючись тільки вступної та резолютивної частини, суддя не став повністю оголошувати багатосторінковий документ. Він лише кваліфікував дії підсудних (крім Браудера, заочно на лаві підсудних опинився його бізнес-партнер Іван Черкасов) і призначив покарання. Повний текст вироку вручили учасникам процесу.

© Фото Надане прес-центром МВС РФДело Браудера. Схема © Фото Надане прес-центром МВС РФДело Браудера. Схема

Визнавши Браудера винним в організації навмисного банкрутства і несплаті податків, суд заочно виніс йому дев’ять років ув’язнення, Черкасов отримав вісім. В якості додаткового покарання суд оштрафував кожного на 200 тисяч рублів і три роки заборонив вести бізнес в Росії.

© AFP 2017 / Bertrand GuayГенпрокуратура продовжить добиватися екстрадиції Браудера в РоссиюПомимо цього, за цивільним позовом податківців, суд стягнув з обох підсудних солідарно 4,2 мільярда рублів несплачених податків.

Позиції сторін

Браудер і Черкасов заборонили своїм адвокатам брати участь у розгляді даної кримінальної справи, тому на засіданнях були присутні лише захисники, призначені державою. Вони наполягали на виправданні, тому тепер мають намір подати скарги на вирок.

“Суд не почув наші доводи і не прислухався до них. Звичайно, ми будемо оскаржувати цей вирок, ми зобов’язані, згідно Кодексу адвокатської етики”, — визнав один із захисників.

© РИА Новини / Прес-служба Генпрокуратури РФЧайка про співпрацю з США за Браудеру: тут тупикГособвинители в свою чергу залишилися задоволені вироком. За словами прокурора Михайла Резніченко, суд погодився із запропонованою кваліфікацією і призначив покарання, про яке ми просили”.

Його колега Олексій Поляков нагадав, що Генпрокуратура вже давно домагається екстрадиції Браудера. “В даний час направлено звернення про міжнародному розшуку Інтерполу, в подальшому буде розглядатися питання про його екстрадицію”, — сказав держобвинувач.

Він пояснив, що раніше Інтерпол відхилив такий запит, але тепер прокуратура доповнила його новими даними: “Інтерпол погодився повернутися до цього питання і заново переглянути звернення Генпрокуратури про оголошення його в міжнародний розшук і екстрадицію”.

Матеріали справи

Вільям Браудер в 1995-2007 роках був найбільшим іноземним портфельним інвестором в Росії. У РФ він був заочно засуджений до дев’яти років ув’язнення за фінансові махінації. Британія відмовляється видати бізнесмена, який, повернувшись в США, відкрито критикував Москву.

© AFP 2017 / Leon NealБраудер заявив, що Інтерпол відхилив ордер Росії на його арестПо новій справі Браудеру інкримінується організація ухилення від сплати податків і організація навмисного банкрутства. За словами адвоката, в обвинувачення входять епізоди з банкрутством компанії “Дальня степ” та виведення за кордон акцій компанії “Газпром”.

Як встановлено в ході судового розгляду, в 1995-2007 роках Браудер разом з Черкасовим та іншими невідомими ухилилися від сплати податків за допомогою фірм “Махаон”, “Парфенион”, “Камея”, “Рилэнд” і “Піфагор Інвестментс”. Також, за даними Генпрокуратури РФ, вони “не виконали обов’язки податкового агента” при використанні цих же юросіб і перерахування ними грошей кіпрським засновникам під виглядом дивідендів, незаконно застосували пільгові податкові ставки в розмірі 5% і 10% замість покладеної в 15%. © РИА Новини / Віталій Подвицкий Сибір кличе

© AP Photo / Virginia МауоСША зрадили Вільяма Браудера: протверезіння пішаки, возомнившей себе ферземКак повідомляє Генпрокуратура РФ, в цей же період Браудер спільно з Черкасовим, конкурсним керуючим “Далекого Степу” Олександром Долженко та іншими невідомими вивів основну частину ліквідних активів товариства і збанкрутував підприємство. Державний бюджет, таким чином, недорахувався понад 1,2 мільярда рублів, підрахувало обвинувачення.

Загальний збиток від дій Браудера і його бізнес-партнера слідство оцінило в 3,5 мільярда рублів.