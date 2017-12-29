МОСКВА, 29 січ – . Міщанський суд Москви визнав винним і призначив покарання у вигляді 9 років колонії загального режиму колишньому директору Роскордону Дмитру Безделову у справі про розкрадання майже 500 мільйонів рублів, передає кореспондент із залу суду.

© РИА Новини / Євген БиятовСуд визнав винним екс-главу Роскордону по справі про мошенничествев”Призначити Безделову покарання у вигляді дев’яти років позбавлення волі з відбуванням покарання в колонії загального режиму”, — йдеться у вироку.

Засуджені й інші фігуранти справи. Так, екс-керівник ФДМ “Дирекція з будівництва та експлуатації об’єктів Роскордону” Сергій Сазонов та його заступник Сергій Козленков засуджено до семи років колонії, директор ЗАТ “Цінну пораду” Євген Чайка і колишній директор ЗАТ “Термінал” Зураб Катамадзе — до п’яти років, підприємець Микола Афіногенов — до 2,5 років колонії.

Такі терміни обвинувачені отримали завдяки тому, що суд зняв з них звинувачення в організації злочинного співтовариства та участі в ньому. “Виключити з обвинувального висновку підсудних статтю 210 КК РФ (“Організація злочинного співтовариства або участь у ньому”), — сказала суддя Олеся Менделєєва.

Всі фігуранти справи свою вину заперечують, крім одного, який визнав її частково.

Кримінальні справи про розкрадання майже півмільярда рублів стосовно Безделова і восьми інших фігурантів спочатку були розділені. Раніше суд повернув обидві справи в прокуратуру для об’єднання, але Мосміськсуд скасував це рішення і відправив обидва справи назад в Міщанський суд для розгляду.

© РИА Новини / Максим БогодвидЭкс-голова Роскордону не визнав провину в організації злочинного сообществаПо версією слідства, Безделов в 2009 році разом з керівником державної Дирекції з будівництва та експлуатації об’єктів Роскордону Олегом Сенкевичем і начальником управління облаштування об’єктів держкордону і адміністрування пунктів пропуску Роскордону Данилом Вавіловим створили злочинне співтовариство.

Слідчі стверджують, що з вересня 2009 року по травень 2013 року вони викрали і легалізували понад 490 мільйонів рублів. За даними слідства, мова йде про розкрадання бюджетних коштів, виділених на проектування, реконструкцію, будівництво, оснащення та інше облаштування пунктів пропуску через кордон Росії.

Крім того, за даними слідчих, до злочинної діяльності Безделов залучив свого заступника Бориса Хайтовича і ряд керівних співробітників Росгранстроя і генеральних директорів підконтрольних комерційних організацій.

Звинувачення, злочину і покарання російських чиновників