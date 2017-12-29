БАРНАУЛ, 29 січ — . П’ятеро людей, у тому числі дитина, загинули в ніч на суботу в результаті зіткнення двох легкових автомобілів на федеральній трасі в Алтайському краї, повідомив джерело в правоохоронних органах.

© Fotolia / kichigin19 На Алтаї перекинувся мікроавтобус”За попередньою інформацією, в Алейском районі Алтайського краю сталося зіткнення двох легкових автомобілів, в результаті чого загинули п’ять осіб, в тому числі дитина”, — сказав співрозмовник агентства.

Як повідомляє прес-служба ГУ МНС по Алтайському краю на 140 км автодороги Барнаул-Рубцовськ сталося зіткнення автомобілів Toyota Carina і Renault Fluence.

На оперативне подія реагували 20 чоловік особового складу оперативних служб і вісім одиниць техніки.

Як повідомляють очевидці в соціальних мережах, з-за сильної заметілі і вітру, видимість на трасах Алтаю практично нульова.

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