У нічному клубі Колумбії стався вибух, десятки поранених



У Колумбії невідомий на мотоциклі кинув гранату в нічний клуб, в результаті вибуху 31 людина отримала поранення.

Про це заявив мер Каукасии, невеликого міста на півночі Колумбії.

“31 чоловік був поранений у результаті вибуху гранати, кинутої в переповнений нічний клуб”, – заявив він.

Всього в клубі “Бора-Бора” було близько 70 осіб, коли невідомий на мотоциклі кинув вибуховий пристрій в клуб.

Три жінки отримали серйозні поранення, у решти незначні травми.

Поліція заарештувала чоловіка і жінку за підозрою в нападі. Згідно з попереднім висновком поліцейських, напад стався на тлі боротьби між місцевими бандами наркоторговців щодо контролю над містом на північ від Медельїна.