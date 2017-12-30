МОСКВА, 30 січ — . В американському місті Wichita, штат Канзас, поліцейський застрелив неозброєного 28-річного чоловіка у результаті пранка, влаштованого двома гравцями, повідомляє The Verge. © Fotolia / Artur МагсіпіесКомпьютерные ігри-шутери небезпечні для мозку, заявляють вчені

Мова йде про так званому своттинге (swatting, від назви спецпідрозділу американських правоохоронних органів SWAT) — розіграші, під час якого пранкер дзвонить в поліцію і повідомляє про серйозний інцидент — наприклад, про стягнення заручників, і називає довільний адресу.

Заступник начальника поліції Уичиты Трой Лівінгстон на прес-конференції розповів, що до відділку зателефонували і повідомили про те, що якийсь чоловік вбив свого батька і тепер утримує в заручниках матір, брата і сестру.

Загін поліції прибув за названою адресою і “зайняв позицію”. До дверей підійшов чоловік, після чого один з офіцерів вистрілив, повідомив Лівінгстон. Він не уточнив, чому було прийнято рішення відкрити вогонь на поразку. © AP Photo / Susan WalshВ США спецназ застрелив жінку, котра загрожувала покінчити з собою

За даними ЗМІ, до трагедії призвела сварка двох невідомих, поспоривших після онлайн-матчі в комп’ютерну гру Call of Duty. Як вдалося з’ясувати незалежному журналісту Брайану Кребсу, один з гравців надав іншому адресу, а другий потім “втягнув у цю сварку невинного незнайомця”.

Журналістам місцевої газети The Wichita Eagle вдалося поспілкуватися з родичами загиблого, у якого залишилися двоє дітей.

“Я почула, як мій син кричить, я встала і почула постріл”, — розповіла мати вбитого. Один з родичів також зазначив, що застрелений поліцією чоловік не грав у відеоігри.