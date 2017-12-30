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У ДНР заявили, що силовики за добу випустили по республіці п’ять хв

30.12.2017

ДОНЕЦЬК, 30 січ — . Українські силовики випустили по ДНР п’ять мін калібром 120 і 82 міліметри за добу, повідомили в суботу в оперативному командуванні самопроголошеної Донецької народної республіки.

Танк ВСУ в Донбассе. © AFP 2017 / Aleksey FilippovУкраинский криза: хроніка протистояння в грудні 2017 року

Контактна група по врегулюванню конфлікту в Донбасі раніше погодила режим припинення вогню до новорічних та різдвяних свят з 23 грудня.

“За минулу добу ЗС України продовжили порушувати режим припинення вогню. По району населеного пункту Оленівка противник випустив одну міну калібру 120 міліметрів, по району Верхньоторецької Нижнього — чотири міни калібром 82 міліметри, а також застосував автоматичні гранатомети і стрілецьку зброю”, — сказав журналістам представник оперативного командування.

Він зазначив, що з боку ДНР перемир’я дотримувалося, відповідь вогонь не відкривався.

Выполнение минских соглашенийВиконання Мінських угод

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