МАХАЧКАЛА, 30 січ — . Всі повернуті з багдадській в’язниці в Дагестан жінки мають “солідне злочинне минуле” і зараз знаходяться під слідством, заявила дитячий омбудсмен Марина Єжова.

© / Андрій СтенинГолод, страх і в’язниці: випробування російських дітей, вивезених в ІГ*

“Всі вони перебувають під слідством, ні одна з них, принаймні дагестанки, не на волі. Вибір вивезення абсолютно чарівним чином упав на жінок, які абсолютно професійно займалися цією діяльністю. Це так звані чорні вдови. З тих, кого вони привезли, поки немає жодної жінки-дагестанки, у якої не було б солідного злочинного минулого”, — розповіла Єжова.

За її словами, деякі з повернутих жінок мали терміни за участь у терористичній діяльності.

“Серед повернутих дагестанок всі жінки відзначилися свідомим підходом до поїздки в Сирію. Деякі їх них вже тут мали реальні терміни за цією ж статтею, тобто їх вже засуджували за участь у терористичній діяльності, за розповсюдження екстремістської ідеології. І навіть є одна, яка відбула термін 2,5 роки. Відповідно, що у правоохоронних органів до них маса питань”, — зазначила вона.

© РИА Новини / Саїд ЦарнаевВ Багдаді неспокійно. Чому з Іраку складно вивезти вдів бойовиків ІГ*

Процес повернення жінок і дітей на батьківщину з Іраку і Сирії почався після того, як глава Чечні Рамзан Кадиров в початку серпня опублікував в Instagram відеоролик, знятий кореспондентами RT в дитячому притулку в Багдаді і розповідає про російських дітей, чиї батьки долучилися до терористичної угруповання ІГ*, вивезли їх із країни, а потім кинули після звільнення Мосула. Кадиров висловив сподівання, що родичі цих дітей дізнаються їх і напишуть за спеціальною адресою.

На сьогоднішній день близько 100 жінок і дітей повернулися на батьківщину з Іраку і Сирії за сприяння чеченської влади. Це жителі Чечні, Дагестану, Інгушетії, Башкирії, Твері, Нижньовартовськ, а також громадяни Казахстану і Узбекистану. Поверненням росіян з країн Близького Сходу займається робоча група, яку очолює представник глави Чечні в країнах Близького Сходу і Північної Африки Зіяд Сабсаби.

* Терористична організація, заборонена в Росії

Ваш браузер не підтримує даний формат відео.

ВконтактеFacebookОдноклассникиTwitterwhatsappvibertelegramскачать видеоскопировать ссылкуполучить код© RTЗаберите мене звідси! – дружини бойовиків ІГ* в Іраку просять повернути їх додому