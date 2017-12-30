МОСКВА, 30 січ — . Дослідча перевірка організована за фактом загибелі чоловіка на залізничній станції “Москва-3” в районі Сокольників, повідомила представник Московського міжрегіонального управління на транспорті СК Олена Марковська.

© РИА Новини / Павло ЛисицынВ Підмосков’ї електричка на смерть збила двох жінок

“Слідчими органами Московського міжрегіонального слідчого управління на транспорті Слідчого комітету Російської Федерації організована дослідча перевірка за фактом смертельного травмування чоловіка на станції “Москва-3″ Ярославського напрямку Московської залізниці”, — сказала вона.

Як зазначила Марковська, близько трьох годин ночі чоловік, особа якого наразі встановлюється, при спробі піднятися на платформу станції “Москва-3” був збитий проходить електричкою, наступного за напрямом Митищі — Москва. Від отриманих травм потерпілий помер на місці.

Марковська повідомила, що в ході перевірки слідчі встановлять обставини події. За її результатами буде прийнято процесуальне рішення.