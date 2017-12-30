Польща знайшла спосіб захиститися від АЧС.

Президент Польщі Анджей Дуда підписав спецзакон про боротьбу проти африканської чуми свиней (АЧС).

Законом передбачається, зокрема, будівництво огорожі на кордоні з Білоруссю і Україною завдовжки понад 1 тис. кілометрів.

Стіна буде зразок загороджень уздовж швидкісних автодоріг і буде будуватися в безпосередній близькості до кордону.

Закон також передбачається внесення змін до кількох законів, зокрема закон про полювання. Мова йде про азрешениях на відстріл диких кабанів на територіях, які знаходяться під охороною. Для цього передбачено надання мисливцям платного відпустки до шести днів протягом року.

Варто відзначити, що вартість будівництва стіни завдовжки понад 1 тис. км становить 130 млн злотих (понад 37 млн дол.). При цьому в перший рік функціонування вартість її утримання і обслуговування складе 190 млн злотих (понад 54 млн дол.). Стіну будуватимуть протягом 2018-2021 років.

Всього в Польщі з 2014 року зафіксовано 104 вогнища АЧС, при цьому 81 — в цьому році. Крім того, за цей час хвороба АЧС виявлено майже у 900 диких кабанів поблизу польсько-білоруського кордону, а також в околицях Варшави.