ГАЗУ, 30 січ — . Палестинець, який отримав поранення в ході зіткнень з ізраїльською армією, помер у лікарні Аль-Акса, повідомив прес-секретар міністерства охорони здоров’я сектора Газа Ашраф аль-Кедра.

© РИА Новини / Іссам Аль-РимавиБолее 300 палестинців постраждали при зіткненнях в Газі та Єрусалимі

“Загинув 22-річний палестинець, який отримав поранення вчора в зіткненнях між палестинцями та ізраїльською армією в районі аль-Бурейдж на східних кордонах анклаву”, — заявив аль-Кедра. За його словами, палестинець був доставлений в лікарню у важкому стані.

“У лікарнях Гази знаходяться ще чотири палестинця з важкими пораненнями”, — додав аль-Кедра.

З тих пір, як президент США Дональд Трамп визнала Єрусалим столицею Ізраїлю, палестинці оголошують кожну п’ятницю “днем гніву”. Четверта за рахунком була 29 грудня, і в цей день моз сектора Газа повідомив про понад 300 палестинців, які постраждали в зіткненнях з ізраїльською армією в секторі Газа, на західному березі й у Єрусалимі.

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