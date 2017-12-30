МОСКВА, 30 січ — . Один з постраждалих під час наїзду автомобіля на натовп людей в австралійському Мельбурні помер вночі в п’ятницю від отриманих травм, повідомляється в прес-релізі поліції штату Вікторія.

© REUTERS / ААП/Joe CastroПохожий почерк: жителі Мельбурна порівнюють дві атаки на натовп”83-річний житель міста Норткот помер у лікарні близько 23.30 (17.30 мск) 29 грудня”, — повідомляється в заяві поліції.

Відзначається, що з 19 постраждалих ще шестеро перебувають у лікарнях.

Білий джип 21 грудня на високій швидкості в’їхав у натовп пішоходів на перехресті в центрі Мельбурна. В результаті події постраждали 19 осіб. Серед постраждалих є громадяни Південної Кореї, Китаю, Італії, Індії, Венесуели, Ірландії та Нової Зеландії. Поліція затримала водія через кілька хвилин після інциденту, крім того, був заарештований чоловік, який знімав те, що відбувається на камеру.

Згодом австралійський суд пред’явив звинувачення в замаху на вбивство чоловіка, що скоїв наїзд на пішоходів. Зазначалося, що слідство ще з’ясовує мотиви підозрюваного, проте раніше поліція повідомляла, що затриманий страждає психічним розладом. При цьому поліція поки не пов’язує справу з тероризмом, але підтверджує, що наїзд був навмисним.

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