САРАТОВ, 30 січ — , Едуард Дем’янець. Слідчі перевіряють версію про причетність втікача з колонії, укладеного в Саратовській області до вбивства дружини, повідомила старший помічник керівника регіонального СУ СК Катерина Котлова.

© РИА Новини / Валерій МельниковЖитель Татарстану зі зламаними ногами втік з-під домашнього арестаРанее Котлова повідомила, що тіло 38-річної жінки з колото-різаними пораненнями виявили в п’ятницю ввечері в її будинку в селі Квасниковка, що входить до складу міста Енгельса. За даним фактом проводиться перевірка. Джерело в правоохоронних органах уточнило, що вбита жінка — мати шістьох дітей. Тим часом ФСВП організувала розшук втікача з колонії-поселення 43-річного засудженого Сергія Дубовицького. За даними ряду ЗМІ, який втік ув’язнений нібито вбив свою подругу на очах одного з її дітей.

“Порушили кримінальну справу за фактом вбивства. На причетність до нього перевіряється раніше судимий чоловік потерпілої, зараз його місцезнаходження встановлюється”, — сказала співрозмовниця агентства.

Справу порушили за статтею КК РФ “Вбивство”, санкції якої передбачають до 15 років позбавлення волі. “Ведеться розслідування”, — зазначила вона.