ХАНТИ-МАНСІЙСЬК, 30 січ — . В результаті пожежі в житловому п’ятиповерховому будинку в Ноябрьске (ЯНАО) госпіталізовано три людини, повідомляє в суботу прес-служба регіонального управління МНС.

© Фото : ГУ МНС по Тверській областиВ Нальчику при пожежі у багатоповерхівці загинув чоловік

За даними відомства, повідомлення про пожежу надійшло рятувальникам о 2.15 за місцевим часом (0.15 мск).

“На момент прибуття першого пожежного підрозділу спостерігався густий чорний дим з вікон квартири на четвертому поверсі. Пожежники негайно приступили до рятування людей і гасіння пожежі. За допомогою автодрабини та рятувальних пристроїв вдалося врятувати з палаючої будівлі 11 осіб, з них три людини доставлені в міську лікарню”, — йдеться в повідомленні.

Відзначається, що пожежа була ліквідована протягом півгодини, вогнем пошкоджена одна квартира. З’ясовуються причини інциденту.

У минулі вихідні у ямальському селі Красноселькуп стався нічний пожежа в частково расселенном дерев’яному будинку на 16 квартир. В результаті інциденту загинули 7 осіб, у тому числі троє неповнолітніх. Слідчий комітет порушив кримінальну справу за статтею “заподіяння смерті з необережності”.