КИЇВ, 30 січ — . Звільнений з полону на пошті в Харкові хлопчик розповів, що зловмисник, який тримав людей у заручниках, постійно пропонував їм каву і чай, а також вимагав знімати його на відео і викладати в мережу. © Фото : Українська правда / Євген РуденкоПорошенко заявив, що всі заручники у Харкові звільнені

Раніше президент України Петро Порошенко повідомив, що всі заручники, які перебували в поштовому відділенні Харкова, звільнені, а зловмисника затримано. За даними нацполиции України в ході операції по звільненню ніхто не постраждав.

“Він весь час пропонував кава і чай там, але мало що він підсипав туди”, — сказав хлопчик журналістам, відео спілкування з якими в суботу опублікувало видання “Українська правда”.

Також хлопець розповів, що чоловік почепив на себе предмети, які називав вибухівкою і постійно повторював, що “якщо поліцейські не будуть його слухати, він підірве її”. За словами хлопчика, “вибухівка” являла собою дві пляшки з якоюсь сумішшю всередині, при цьому вони світилися синім кольором.

У суботу вдень в Харкові невідомий чоловік захопив одне з приміщень “Укрпошти”. У нацполиции України повідомили, що розташовують інформацією, що у зловмисника може бути вибухівка, яку він погрожує підірвати.

Також правоохоронці повідомили, що в приміщенні може знаходиться 11 заручників. Поліція порушила за фактом інциденту кримінальну справу за статтею “захоплення заручників”. Максимальна санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років.