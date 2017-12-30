КИЇВ, 30 січ — . Президент України Петро Порошенко заявив, що всі заручники, які перебували в поштовому відділенні Харкова, звільнені, зловмисник затриманий. © Фото : Українська правда / Євген РуденкоПорошенко заявив, що всі заручники у Харкові звільнені

Раніше повідомлялося, що чоловік, який повідомив, що у нього з собою бомба, узяв у заручники відвідувачів поштового відділення в Харкові. В поліції повідомляли, що зловмисником можуть утримуватися 11 осіб, у тому числі дві дитини. Пізніше прес-секретар президента України Святослав Цеголко повідомив про звільнення з полону п’ятьох осіб, серед яких двоє дітей. Поліція порушила за фактом захоплення пошти кримінальну справу за статтею “захоплення заручників”.

“Всіх заручників у Харкові звільнили, нападник затриманий. Дякую за гарну роботу співробітників нацполиции і служби безпеки України”, — написав Порошенко в суботу в Twitter.

Порошенко повідомив, що він доручив місцевим органам влади надати постраждалим необхідну допомогу.

Губернатор Харківської області Юлія Світлична написала в Facebook, що зараз із звільненими родичами починають працювати психологи та медики.