САРАТОВ, 30 січ — , Едуард Дем’янець. Поліцейські затримали в суботу засудженого Сергія Дубовицького, який втік з колонії в Саратовській області і підозрюється у вбивстві подружжя, повідомив начальник прес-служби обласного главку МВС Дмитро Оповідань. © Фото : прес-служба УФСІН Росії по Саратовської областиВ Саратовської області розповіли подробиці про який втік ув’язнений

“У результаті проведеного комплексу оперативно-розшукових заходів за підозрою у скоєнні злочину оперативники затримали 43-річного чоловіка загиблої. Чоловік переховувався у квартирі, розташованій в багатоквартирному будинку по вулиці Маршала Василевського в Енгельсі у своїх родичів. При затриманні він чинив опір”, — сказав співрозмовник агентства.

Раніше в СУСЬК повідомили, що вбивство 38-річної жительки села Квасниковка, що входить до складу міста Енгельса, відбулося в п’ятницю ввечері в її будинку. Порушено кримінальну справу, слідчі перевіряли причетність до вбивства раніше судимого чоловіка потерпілої. ФСВП і поліція розшукували 43-річного засудженого Сергія Дубовицького, який втік з колонії-поселення в п’ятницю. За словами дитячого омбудсмена в регіоні Тетяни Загородньої, у вбитої залишилося восьмеро дітей, шість з яких є спільними з Дубовицький.