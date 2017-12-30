МОСКВА, 30 січ — . Перший заступник голови комітету Ради Федерації з оборони та безпеки Франц Клинцевич назвав затримання по гарячих слідах підозрюваного у скоєнні вибуху в магазині в Санкт-Петербурзі свідченням високого професіоналізму спецслужб. Олександр ГальперинФСБ затримала організатора вибуху в магазині “Перехрестя” в Петербурзі

За його словами, в ідеалі робота спецслужб повинна практично виключати ймовірність проведення терактів, але ні в одній країні світу це до сих пір їх не вдавалося.

“Навіть найрозвиненіші агентурні можливості не гарантують успіх, якщо діє терорист-одинак, безпосередньо не пов’язаний з якими-небудь структурами. Думаю, що саме це мало місце в Санкт-Петербурзі. Але те, що терорист був затриманий, як кажуть, по гарячих слідах – це безсумнівний успіх, свідоцтво найвищого професіоналізму наших спецслужб”, — написав Клинцевич в Facebook.

Раніше ЦГЗ ФСБ повідомив про затримання організатора та безпосереднього виконавця підриву саморобного вибухового пристрою, вчиненого 27 грудня в торговому залі магазину “Перехрестя” в Санкт-Петербурзі. За фактом вибуху порушено кримінальну справу про замах на вбивство кількох осіб, скоєне загальнонебезпечним способом. У четвер президент Росії Володимир Путін назвав подію терактом.

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