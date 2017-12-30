Трохи більше доби до Нового року. Час підбивати підсумки року, що минає. Тема масштабного викорінення фінансових злочинів, махінацій була ключовою у виступах перших осіб держави.

Президент спочатку заявив, що Україні не потрібен окремий орган, який буде розглядати справи ТОП-злочинців. Мовляв, всі суди мають бути антикорупційним. Потім подав до парламенту законопроект про створення суду.

2017 рік повинен був стати роком боротьби з корупцією, але став роком реваншу. Всі спроби для бажаючих не декларуватися закінчилися фіаско. Проте Тетяні Чорновіл таки вдалося змусити декларувати доходи громадських активістів, які отримують гранти. З перевіркою декларацій чиновників історія окрема. Там, де журналісти корупцію знаходили, Нацагентство, яке за перевірку станів отримує кругленькі суми, порушення закону не знаходить.

Протягом року в НАПК змінилося 2 працівника, а голова залишається незмінною. І зрозуміло чому. За півроку Корчак Наталія заробила мільйон. А поки вона виписувала собі 250-процентні премії, працівник агентства Ганна Соломатіна пояснила, чому українці не бачать результатів перевірок декларацій. Жінка звинуватила керівництво у фальсифікаціях і розповіла, що її дії намагалися контролювати з Адміністрації Президента. Ще шматки листування в підтвердження оприлюднила.

Виявилося, що у нас ручне НАПК, керована з Банкової,— заявив член Антикорупційного комітету ВРУ Віктор Чумак.

Краще НАПК в цьому році попрацювало Національне антикорупційне бюро, яке провело затримання Романа Насирова, Миколи Мартиненка, першого заступника Міністра оборони. Крім цього, в НАБУ порушили справу проти нардепів Максима Полякова та Борислава Розенблата, які намагалися торгувати бурштиновим законодавством.

Також антикорупційні органи зацікавилися незаконним збагаченням лідера радикалів Олега Ляшка. Той пішов розбиратися до голови антикорупційної прокуратуты.

Останньою гучною справою стало викриття корупції заступник Міграційної служби Діни Пимаховой. Тоді Генпрокуратура і СБУ зірвали спецоперацію, викривши при цьому таємних агентів НАБУ. Після цього на бюро посипався шквал звинувачень. Глави “БПП” і “Народного фронту” законодавчо пропонували звільняти керівників антикорупційних органів. Однак цю ідею забракували і в Україні, і за кордоном.

Коаліція, об’єднавшись з колишніми регіоналами, таки звільнила голову профільного комітету ВРУ з питань корупції Єгора Соболєва. У комітеті вже заговорили про новий конкурс на посаду аудитора. В кінці влада таки напросилася на попередження від Єврокомісії про втрату безвиза з-за боротьби з НАБУ.

Після цього протягом декількох днів президент Петро Порошенко вніс у парламент довгоочікуваний закон про Антикорупційне суді.

У наступному році я вже чекаю хоча б перших вироків по наших справах. Ми тільки разом можемо подолати всі виклики, які нас супроводжували, і атаки разом з НАБУ,

— зазначив глава САП Назар Холодницький.

Протягом року Назар Холодницький і Артем Ситник неодноразово заявляли, що суди затягують розгляд справ. Тому тільки окремий незалежний суд може поставити крапку в численних звинуваченнях проти хабарників.