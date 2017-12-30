МОСКВА, 30 січ — . Міністр оборони Ізраїлю Авігдор Ліберман вважає, що призовникам, раніше надіслали владі відкритий лист з відмовою служити в армії і звинуваченнями в “расизмі” щодо палестинців, “промили мізки”, і вони повинні отримати тюремний термін за невиконання обов’язку перед країною.

© Bayard ЈеипеѕѕеДетский французький журнал назвав Ізраїль і КНДР “несправжніми країнами”Раніше група з 63 ізраїльських підлітків призовного віку направила відкритий лист владі країни, в якому заявила про відмову служити в армії, “що втілює расистську політику уряду” щодо палестинського народу. Автори послання також закликали ізраїльську молодь переглянути ставлення до служби. Серед молодих людей, які підписали послання – двадцятирічний Матан Гельман, який відбуває тюремний термін за відмову служити в ізраїльській армії.

“Тут відбувається промивання мізків за підтримки великих грошей. Хто їх спонсорує? Хто за ними стоїть? Вони прийшли до цього не одні. За ними стоять певні джерела”, — заявив Ліберман в ефірі Другого ізраїльського телеканалу. Разом з тим міністр так і не назвав можливих спонсорів антиізраїльської пропаганди серед молоді призовного віку.

На думку Лібермана, відмовники заслуговують суворого покарання і повинні отримати максимальний тюремний термін за бойкот служби в ізраїльській армії.

© , ИнфографикаПалестино-ізраїльський конфлікт

“Спочатку потрібно посадити їх за грати, тому що вони громадяни Ізраїлю, і повинні виконувати обов’язки, і тому я сподіваюся, що всі до єдиного відмовники сядуть за грати на максимальний термін”, — уклав міністр.

Він також звинуватив авторів послання в “ігноруванні історії” і “нехтування фактами”.

© РИА Новини / Антон СкрипуновСтанцию залізниці, що веде до Стіни плачу, назвуть в честь Трампа”Ці люди нехтують фактами. Історичний лідер палестинців муфтій Амін Аль-Хусейні приєднався до Гітлера до утворення Держави Ізраїль. Всі рухи ФАТХ і Ахмада Шукейрі заявляли про необхідність втопити євреїв у море ще до 1967 року. Я також не чув від цих молодих людей засудження вбивства сім’ї Саломон (в поселенні Халамиш — ред.)”, — зазначив Ліберман.

Теракт в єврейському поселенні Халамиш на Західному березі скоїв 19-річний житель прилеглої палестинської села. У темний час доби він проник у житловий будинок і, озброївшись ножем, напав на сім’ю ізраїльтян, що зібралися на вечерю з нагоди настання шабату — єврейської суботи.

Жертвами нападу стали літній чоловік, його дорослі син і дочка. Із закликами засудити палестинця до смертної кари виступив міністр оборони Авігдор Ліберман. Його підтримав прем’єр-міністр країни Біньямін Нетаньяху. Стратити терориста закликав і впливовий міністр транспорту і розвідки Ісраель Кац.

© РИА Новини / Дмитро ЗнаменскийЭксперт розповів, хто може послідувати прикладу Гватемали за ИерусалимуПо закону всі громадяни Ізраїлю по досягненні 18 років підлягають призову на службу в Армію оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ). Термін строкової служби для чоловіків становить три роки, для жінок — 2 роки. Закон поширюється на євреїв, неєвреїв-громадян, друзів і черкесів. Бедуїни, християни і мусульмани можуть служити в армії добровольцями.

Відповідно до законодавства Ізраїлю, відмова від служби в армії карається тюремним ув’язненням.

Палестино-ізраїльський конфлікт — одна з причин, по якій деякі призовники відмовляються проходити службу в Цахалі. У 2009 році більше 80 ізраїльських студентів заявили про відмову служити в ізраїльській армії в знак протесту проти політики уряду Ізраїлю щодо сектора Гази і Західного берега річки Йордан.