КИЇВ, 30 січ — . Силовики затримали чоловіка, який захопив заручників в Харкові, завдяки тому, що одна із заручниць відкрила двері в приміщенні пошти, повідомив начальник поліції Харківської області Олег Бех.

© Фото : Українська правда / Євген РуденкоЗахват заручників в Харкові: зловмисник відпустив людей і здався полицииРанее президент України Петро Порошенко заявив, що всі заручники в поштовому відділенні Харкова звільнені, а зловмисника затримано. За даними поліції України, в ході операції по звільненню ніхто не постраждав.

“Одна із заручниць відкрила двері, після чого спецпідрозділ проникло всередину і знешкодило цього громадянина”, — сказав Бех в ході спілкування з журналістами, відео якого викладено в інтернеті.

Він повідомив, що силовий варіант не застосовувався, хоча все спецпідрозділу були готові до цього.

У суботу вдень в Харкові невідомий чоловік захопив приміщення “Укрпошти”. У поліції повідомили про інформації, що у зловмисника може бути вибухівка, яку він погрожує підірвати.

Також правоохоронці повідомили, що в приміщенні може знаходитися 11 заручників. Поліція порушила за фактом інциденту кримінальну справу за статтею “захоплення заручників”. Максимальна санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на 15 років.