КИЇВ, 30 січ — . Невідомий чоловік у суботу, напередодні Нового року, захопив відділення “Укрпошти” у Харкові, взявши в заручники, за попередніми даними, більше десяти осіб. Зловмисник заявив поліції, що у нього з собою вибухівку, яку він погрожував підірвати в разі невиконання його вимог. СтрингерПолиция назвала причину захоплення заручників в Харкові

До спецоперації зі звільнення заручників були залучені значні сили медиків і поліції, в тому числі спецназ і снайпери. Після майже п’яти годин переговорів правоохоронцям вдалося без жертв звільнити всіх заручників і затримати зловмисника.

Передноворічне ПП



У суботу вдень Україну, яка вже повним ходом готується до святкування Нового року, сколихнула новина про захоплення заручників на пошті в Харкові. За даними прес-служби поліції Харківській області, повідомлення про захоплення приміщення пошти надійшла по лінії “102” о 14.40 (15.40 мск). Дзвінок надійшов від чоловіка однієї з працівниць поштового відділення.

При цьому прес-секретар Нацполиции України Ярослава Тракало в коментарі українським ЗМІ повідомив, що невідомий, захопив поштове відділення, заявив, що у нього при собі бомба, яку він готовий підірвати. Також у поліції була інформація, що під час захоплення приміщення у чоловіка був предмет, “схожий на пістолет”. Поліція відразу ж взяла відділення пошти в оточення. За наказом першого заступника глави МВС Сергія Ярового до місця подій у Харкові літаком попрямували додаткові сили спецпідрозділу нацполиции України КОРД. Також, за даними поліції, місце навколо захопленого приміщення було взято під контроль снайперської групою спецназу. © Фото : Українська правда / Євген Рудєнков Харкові порушили справу за захоплення заручників у поштовому відділенні

За словами депутата Верховної ради України, члена колегії МВС Антона Геращенка, паралельно з переговорами поліція запропонувала зловмиснику здатися, в іншому разі правоохоронці пригрозили провести силовий захват, в ході якого злочинець міг бути усунений.

Геращенко додав, що загарбник спочатку хотів пограбувати поштове відділення. Однак коли в ході пограбування хтось із співробітників встиг викликати поліцію, злочинець зрозумів, що не зможе піти з награбованим, і вирішив взяти всіх присутніх в заручники.

Начальник поліції харківської області Олега Беха, повідомив, що за попередньою інформацією, в заручниках могли перебувати дев’ять дорослих і двоє дітей.

“Про кількість людей нам не відомо, на даний момент є інформація, що серед заручників є дев’ять дорослих і двоє дітей, але ця інформація поки не підтверджена”, — сказав Бех в коментарі українському телебаченню відразу після того, як ЗМІ розтиражували новину про НП в Харкові.

При цьому він додав, що поліція не володіла підтверджуючою інформацією про те, чи дійсно злочинець приніс з собою вибухівку, чи є у нього зброю.

Вимог не озвучив



Взявши людей у заручники, зловмисник так і не зміг озвучити чіткі вимоги до правоохоронців. За словами Беха, чоловік тримав зв’язок з поліцією за телефонами заручників і при цьому не висував жодних конкретних вимог, вів себе спокійно.

Приблизно через три години після захоплення відділення пошти прес-секретар президента України Петра Порошенко повідомив про звільнення частини заручників. © Фото : Українська правда / Євген Рудєнков Харкові до переговорів з загарбником пошти привернули його батька

“Тільки що глава СБУ доповів президенту про звільнення п’ятьох заручників у Харкові. Це три жінки і двоє дітей”, — написав Святослав Цеголко в мікроблозі в Twitter. Пізніше глава нацполиции України Сергій Князєв уточнив, що серед звільнених двоє дітей 11 і 13 років. Звільнені були переміщені в безпечне місце. За даними поліції, звільнити людей вдалося після переговорів.

При цьому Князєв повідомив, що поліція привернула до переговорного процесу батька зловмисника, який захопив пошту.

Відкрили справу



Поліція України, не чекаючи затримання злочинця, порушила за фактом подій у відділенні “Укрпошти” кримінальну справу.

“За фактом події в поштовому відділенні Харкова відкрито кримінальне провадження за частиною другою статті 147 (захоплення заручників) Кримінального кодексу”, — повідомило МВС України у своєму акаунті в Twitter.

Максимальна санкція за цією статтею передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на 15 років.

Жертв вдалося уникнути



Злочинець зміг утримувати заручників в полоні близько п’яти годин, близько 19.30 (20.00 мск) президент України Петро Порошенко заявив про звільнення всіх заручників та затримання зловмисника. © Фото : Українська правда / Євген РуденкоЖертв і постраждалих після звільнення заручників у Харкові немає

“Всіх заручників у Харкові звільнили, нападник затриманий. Дякую за гарну роботу співробітників нацполиции і служби безпеки України”, — написав Порошенко в суботу в мікроблозі в Twitter.

Порошенко повідомив, що він доручив місцевим органам влади надати постраждалим необхідну допомогу.

Губернатор Харківської області Юлія Світлична написала в Facebook, що зараз із звільненими родичами починають працювати психологи та медики.

При цьому глава нацполиции України Сергій Князєв повідомив, що затримання злочинця пройшло без втрат. “Затримали без втрат. Жертв і постраждалих немає”, — навела прес-служба нацполиции України слова Князєва.

Подробиці затримання злочинця і його особа поки невідомі, так само як і точну кількість звільнених заручників.

Ввічливий злочинець



Після завершення спецоперації ЗМІ стали відомі цікаві подробиці того, як злочинець тримав у полоні заручників. За словами одного з хлопчиків, звільнених з полону, чоловік постійно пропонував своїм заручникам кава і чай.

“Він весь час пропонував кава і чай там, але мало що він підсипав туди”, — сказав хлопчик журналістам, відео спілкування з якими в суботу з’явилося в українських ЗМІ.

Також хлопець розповів, що чоловік почепив на себе предмети, які називав вибухівкою, і постійно повторював, що “якщо поліцейські не будуть його слухати, він підірве її”. За словами хлопчика, “вибухівка” являла собою дві пляшки з якоюсь сумішшю всередині, при цьому вони світилися синім кольором.