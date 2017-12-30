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Захоплення заручників в Харкові: зловмисник відпустив людей і здався поліції

30.12.2017

КИЇВ, 30 січ — . Невідомий чоловік у суботу, напередодні Нового року, захопив відділення “Укрпошти” у Харкові, взявши в заручники, за попередніми даними, більше десяти осіб. Зловмисник заявив поліції, що у нього з собою вибухівку, яку він погрожував підірвати в разі невиконання його вимог.Сотрудники Украинской полиции. СтрингерПолиция назвала причину захоплення заручників в Харкові

До спецоперації зі звільнення заручників були залучені значні сили медиків і поліції, в тому числі спецназ і снайпери. Після майже п’яти годин переговорів правоохоронцям вдалося без жертв звільнити всіх заручників і затримати зловмисника.

Передноворічне ПП

У суботу вдень Україну, яка вже повним ходом готується до святкування Нового року, сколихнула новина про захоплення заручників на пошті в Харкові. За даними прес-служби поліції Харківській області, повідомлення про захоплення приміщення пошти надійшла по лінії “102” о 14.40 (15.40 мск). Дзвінок надійшов від чоловіка однієї з працівниць поштового відділення.

При цьому прес-секретар Нацполиции України Ярослава Тракало в коментарі українським ЗМІ повідомив, що невідомий, захопив поштове відділення, заявив, що у нього при собі бомба, яку він готовий підірвати. Також у поліції була інформація, що під час захоплення приміщення у чоловіка був предмет, “схожий на пістолет”. Поліція відразу ж взяла відділення пошти в оточення. За наказом першого заступника глави МВС Сергія Ярового до місця подій у Харкові літаком попрямували додаткові сили спецпідрозділу нацполиции України КОРД. Також, за даними поліції, місце навколо захопленого приміщення було взято під контроль снайперської групою спецназу.Сотрудники правоохранительных органов возле отделения Укрпочты в Харькове, Украина. 30 декабря 2017© Фото : Українська правда / Євген Рудєнков Харкові порушили справу за захоплення заручників у поштовому відділенні

За словами депутата Верховної ради України, члена колегії МВС Антона Геращенка, паралельно з переговорами поліція запропонувала зловмиснику здатися, в іншому разі правоохоронці пригрозили провести силовий захват, в ході якого злочинець міг бути усунений.

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Геращенко додав, що загарбник спочатку хотів пограбувати поштове відділення. Однак коли в ході пограбування хтось із співробітників встиг викликати поліцію, злочинець зрозумів, що не зможе піти з награбованим, і вирішив взяти всіх присутніх в заручники.

Начальник поліції харківської області Олега Беха, повідомив, що за попередньою інформацією, в заручниках могли перебувати дев’ять дорослих і двоє дітей.

“Про кількість людей нам не відомо, на даний момент є інформація, що серед заручників є дев’ять дорослих і двоє дітей, але ця інформація поки не підтверджена”, — сказав Бех в коментарі українському телебаченню відразу після того, як ЗМІ розтиражували новину про НП в Харкові.

При цьому він додав, що поліція не володіла підтверджуючою інформацією про те, чи дійсно злочинець приніс з собою вибухівку, чи є у нього зброю.

Вимог не озвучив

Взявши людей у заручники, зловмисник так і не зміг озвучити чіткі вимоги до правоохоронців. За словами Беха, чоловік тримав зв’язок з поліцією за телефонами заручників і при цьому не висував жодних конкретних вимог, вів себе спокійно.

Приблизно через три години після захоплення відділення пошти прес-секретар президента України Петра Порошенко повідомив про звільнення частини заручників.Сотрудники правоохранительных органов возле отделения Укрпочты в Харькове, Украина. 30 декабря 2017© Фото : Українська правда / Євген Рудєнков Харкові до переговорів з загарбником пошти привернули його батька

“Тільки що глава СБУ доповів президенту про звільнення п’ятьох заручників у Харкові. Це три жінки і двоє дітей”, — написав Святослав Цеголко в мікроблозі в Twitter. Пізніше глава нацполиции України Сергій Князєв уточнив, що серед звільнених двоє дітей 11 і 13 років. Звільнені були переміщені в безпечне місце. За даними поліції, звільнити людей вдалося після переговорів.

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При цьому Князєв повідомив, що поліція привернула до переговорного процесу батька зловмисника, який захопив пошту.

Відкрили справу

Поліція України, не чекаючи затримання злочинця, порушила за фактом подій у відділенні “Укрпошти” кримінальну справу.

“За фактом події в поштовому відділенні Харкова відкрито кримінальне провадження за частиною другою статті 147 (захоплення заручників) Кримінального кодексу”, — повідомило МВС України у своєму акаунті в Twitter.

Максимальна санкція за цією статтею передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на 15 років.

Жертв вдалося уникнути

Злочинець зміг утримувати заручників в полоні близько п’яти годин, близько 19.30 (20.00 мск) президент України Петро Порошенко заявив про звільнення всіх заручників та затримання зловмисника.Сотрудники правоохранительных органов возле отделения Укрпочты в Харькове, Украина. 30 декабря 2017© Фото : Українська правда / Євген РуденкоЖертв і постраждалих після звільнення заручників у Харкові немає

“Всіх заручників у Харкові звільнили, нападник затриманий. Дякую за гарну роботу співробітників нацполиции і служби безпеки України”, — написав Порошенко в суботу в мікроблозі в Twitter.

Порошенко повідомив, що він доручив місцевим органам влади надати постраждалим необхідну допомогу.

Губернатор Харківської області Юлія Світлична написала в Facebook, що зараз із звільненими родичами починають працювати психологи та медики.

При цьому глава нацполиции України Сергій Князєв повідомив, що затримання злочинця пройшло без втрат. “Затримали без втрат. Жертв і постраждалих немає”, — навела прес-служба нацполиции України слова Князєва.

Подробиці затримання злочинця і його особа поки невідомі, так само як і точну кількість звільнених заручників.

Ввічливий злочинець

Після завершення спецоперації ЗМІ стали відомі цікаві подробиці того, як злочинець тримав у полоні заручників. За словами одного з хлопчиків, звільнених з полону, чоловік постійно пропонував своїм заручникам кава і чай.

“Він весь час пропонував кава і чай там, але мало що він підсипав туди”, — сказав хлопчик журналістам, відео спілкування з якими в суботу з’явилося в українських ЗМІ.

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Також хлопець розповів, що чоловік почепив на себе предмети, які називав вибухівкою, і постійно повторював, що “якщо поліцейські не будуть його слухати, він підірве її”. За словами хлопчика, “вибухівка” являла собою дві пляшки з якоюсь сумішшю всередині, при цьому вони світилися синім кольором.

 

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