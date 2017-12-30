МОСКВА, 30 січ — . Невідомий відкрив стрілянину на Микільській вулиці в 300 метрах від Червоної площі, постраждали дві людини, поліція розшукує зловмисника, повідомили в прес-службі ГУМВС по Москві.

© РИА Новини / Ілля ПиталевВ Москві посилять заходи безпеки у новорічні свята”Близько 22.32 надійшло повідомлення про конфлікт за адресою Микільська вулиця 15, будівля 1. За попередніми даними, між громадянами стався конфлікт, в ході якого невідомий з невстановленої вогнепальної зброї заподіяв поранення двом громадянам, з місця зник”, — сказав черговий офіцер.

На місці працює слідчо-оперативна група, постраждалі направлені в лікарню.

Підозрюваний у стрілянині розшукується.

Джерело в правоохоронних органах уточнив , що за адресою знаходиться бар. “Не виключено, що конфлікт почався під впливом алкоголю. Ця інформація перевірятися”, — сказав співрозмовник агентства.