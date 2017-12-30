Люди бояться задихнутися.

У суботу, 30 грудня, в Манчестері сталася велика пожежа в 13-поверховому житловому будинку. На місці працюють 12 пожежних бригад. Проводиться евакуація мешканців.

Як повідомляють місцеві радіостанції, загоряння сталося у квартирі на дев’ятому поверсі і швидко поширилося на кілька поверхів нижче і вище. Рятувальники рекомендують мешканцям не намагатися самим покинути будівлю, а чекати допомоги в квартирах.

Частина мешканців вийшли на балкони, щоб не задихнутися або не згоріти.

Деміан Баттерс і його дружини Ірина з Росії перебували в квартирі на верхньому поверсі, яку вони зняли на різдвяні свята. Судячи за словами Баттерса, частину будинку займає апарт-готель. Саме в ньому вони орендують номер.

«Було дуже страшно. Чергова на ресепшн веліла нам залишатися в номері і нікуди не виходити. Ірина злякалася. Вона одразу пригадала, що такі ж вказівки отримали і мешканці багатоповерхівки у Лондоні — „Гренфелл-тауер“. І люди там згоріли живцем!» — розповідає Баттерс.

«Ми хотіли спробувати спуститися вниз самостійно, але працівник готелю не дозволив нам це зробити. Він пояснив, що на сходах дуже багато диму. Ми просто задихнемося, сказав він. Пожежники теж вимагали, щоб всі залишалися в квартирах і номерах. Ми просиділи з дружиною в палаючому будинку півтори години! Нарешті, з’явилися рятувальники, і нас вивели», — заявив Деміан Баттерс.

Поки відомо тільки про одного постраждалого. Його відправили в лікарню у важкому стані. Гасіння пожежі триває.



