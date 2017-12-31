Несподівано.

У США командир літака авіакомпанії Delta Air Lines прийняв рішення повернутися в аеропорт, щоб висадити птицю, опинилася на борту.

Командир літака авіакомпанії Delta Air Lines вирішив повернутися в аеропорт Детройта після виявлення птиці в кабіні пілота.

Передбачається, що птах проникла в літак під час посадки пасажирів на борт. Її знайшли, коли літак вже летів з Детройта в Атланту.

Командир авіалайнера вирішив повернутися в аеропорт, щоб птах не відволікала пілотів під час польоту. Літак приземлився в аеропорту Детройта без інцидентів, після чого екіпаж випустив непроханого гостя.