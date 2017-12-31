Уряд Ірану закликав громадян країни не брати участі в «незаконних мітингах». Незважаючи на це антиурядові протести в суботу знову пройшли в кількох містах країни.

Як передає bbc.com у ході триденних протестів проти корупції і падіння рівня життя в Ірані були заарештовані десятки людей.

Після двох днів активних виступів у суботу невеличкі групи продовжували збиратися у Тегеранського університету та в інших місцях.

Міністр внутрішніх справ Абдолреза Рахмані-Фазли закликав людей не брати участь в мітингах, оскільки, за його словами, «вони створять проблеми для самих себе та інших громадян».

Іранські власті звинувачують в розпалюванні протестних настроїв якихось «контрреволюціонерів» і закордонних агентів.

Між тим в суботу на мітинги вийшли тисячі проурядових демонстрантів. Ці офіційні мітинги були організовані ще до початку антиурядових протестів, щоб відзначити восьму річницю придушення великих демонстрацій протесту 2009 року в Ірані.

На розміщених у соціальних мережах відеоролику видно, як демонстранти викрикують гасла, які вимагають відставки верховного лідера Ірану і клерикального режиму.

На третій день протести пройшли лише в кількох кілометрах від того місця, де тисячі людей зібралися на проурядовий мітинг в підтримку верховного лідера країни. Влада сподівається, що ці мітинги, спонсоровані урядом, послужать демонстрацією сили прихильників верховного аятоли Алі Хаменеї.

Державне телебачення — бастіон ісламських традиціоналістів в Ірані — повідомляє про величезній кількості учасників проурядових демонстрацій.

Влади були захоплені зненацька антиурядовими протестами, які, за їх словами, є незаконними. Влада попереджає, що порушення закону будуть жорстко припинятися. Але вони визнають, що в країні широко поширене невдоволення, і що воно пов’язане не тільки з ростом цін.

Протести почалися в четвер у північно-східному Мешхеді — другому за величиною місті країни.

Люди вийшли на вулиці, щоб висловити обурення з приводу високих цін, і спрямували свій гнів проти президента Хасана Рухани. П’ятдесят дві людини були заарештовані за скандування антиурядових гасел.

У п’ятницю протести поширилися принаймні на шість інших міст.

У деяких містах сталися сутички між поліцейськими та демонстрантами.

У відеозаписі, опублікованій в суботу в «Твіттері» на перській мові, судячи з усього, фігурують студенти Тегеранського університету, закликали верховного аятолу Алі Хаменеї піти у відставку.