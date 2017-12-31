КРАСНОДАР, 31 січ — . Три людини загинули в ніч на неділю при стрілянину в кафе на Кубані, підозрювані у вбивстві затримано, повідомляє прес-служба гу МВС по Краснодарському краю.

© РИА Новини / Валерій МельниковВ Москві затримали підозрюваного у стрілянині біля Червоної площадиСообщение про стрілянину в одному з кафе станиці Ладозької Краснодарського краю надійшло правоохоронцям близько 2.00 мск.

“На місці події співробітниками поліції були виявлені тіла трьох чоловіків з вогнепальними пораненнями. Були встановлені особи загиблих. На території Усть-Лабинского району був введений план “Сирена”, — йдеться в повідомленні.

Відзначається, що на розшук підозрюваних був орієнтований весь особовий склад усть-лабинских поліцейських і наряди інших районів Краснодарського краю.

© РИА Новини / Наталія СеливерстоваХимчанин влаштував стрілянину з-за робітників, поваливших дерево на його дім”В результаті проведеного комплексу оперативно-розшукових заходів на території Кореновського району співробітники ДПС зупинили розшукуваний автомобіль та затримали чоловіків 34 та 32 років, які перебувають в салоні, схожих за прикметами з орієнтуванням”, — додали у відомстві.

Уточнюється, що підозрювані були доставлені в ОМВД Росії по Усть-Лабинскому району, за сприяння співробітників СОБР Росгвардии виявлено та вилучено зброю, з якого імовірно були зроблені постріли. Зараз підозрювані передані в СУСЬК РФ по регіону.