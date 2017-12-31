ТОКІО, 31 січ — . Влада Південної Кореї перехопили і обшукали судно під прапором Панами за підозрою у перевезенні та продажу нафти КНДР в обхід санкцій Ради Безпеки ООН.

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За даними агентства Ренхап, що посилається на джерела в урядових колах, судно “КОТІ” пришвартовано в порту Пхентхэк-Танджин в південнокорейській провінції Кенгидо. Більша частина екіпажу корабля — громадяни Китаю і М’янми.

Рішення про заборону виходу судна з порту було прийнято владою Південної Кореї ще 21 грудня, проте відомо про це стало лише сьогодні. Це вже другий за місяць випадок, коли південнокорейський уряд затримує судно під прапором іноземної держави за підозрою у поставках нафти КНДР.

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Раніше стало відомо, що влада Південної Кореї перехопили і обшукали судно під прапором Гонконгу “Lighthouse Winmore”, який 19 жовтня доставило 600 тонн переробленої нафти на північнокорейське судно. Після цього гонконзьке судно зайшло в південнокорейський порт Йосу, де його 24 листопада затримали і обшукали працівники митної служби Південної Кореї.

Резолюція РБ ООН №2375, прийнята у вересні, забороняє країнам-членам перевантажувати з судна на судно які-небудь товари для КНДР.

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