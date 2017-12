МОСКВА, 31 січ — . Літак зазнав аварії на південно-сході Австралії, шість осіб загинули, повідомляє телерадіокорпорація ABC з посиланням на поліцію штату Новий Південний Уельс.

За даними австралійського бюро безпеки на транспорті, одномоторний літак DHC-2 Beaver авіакомпанії Sydney Seaplanes впав у річку Хоксбері близько 15.15 (7.15 мск неділі. Повітряне судно прямувало в Сідней, на борту перебували п’ятеро пасажирів і пілот.

