Повінь – зміна системи

Menu
Close

В Австралії шість осіб загинули при аварії літака

31.12.2017

МОСКВА, 31 січ — . Літак зазнав аварії на південно-сході Австралії, шість осіб загинули, повідомляє телерадіокорпорація ABC з посиланням на поліцію штату Новий Південний Уельс.

За даними австралійського бюро безпеки на транспорті, одномоторний літак DHC-2 Beaver авіакомпанії Sydney Seaplanes впав у річку Хоксбері близько 15.15 (7.15 мск неділі. Повітряне судно прямувало в Сідней, на борту перебували п’ятеро пасажирів і пілот.

Як повідомляє рятувальна служба, на місці виявлено тіла трьох осіб та уламки літака. Розслідуванням причин події займаються фахівці бюро безпеки на транспорті.

Читайте також:   У Франції через залишених мігрантами загороджень загинув водій
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *