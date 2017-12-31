З доповіді BofA Merrill Lynch стало відомо, що зарубіжні вкладники в цьому році забрали свої інвестиції з РФ на загальну суму близько $900 мільйонів. Такий висновок капіталовкладень з російського ринку став наймасштабнішим з 2014 року, коли проти РФ був введений пакет санкцій.

Фахівці поділилися, що в кінці минулого року, іноземні вкладники очікували перемоги Трампа на президентських виборах в США. Тоді вони припускали, що будучи президентом, Трамп покращить двосторонні відносини Штатів і Росії, і це хороші передумови для ослаблення обмежувальних заходів. Однак вже зараз ми бачимо, дані прогнози себе не виправдали, і інвестори знизили свої обороти на російському ринку.

А ось директор інвестиційного департаменту UFG Wealth Management Олексій Потапов вважає, що на сьогоднішній день вже майже всі негативні фактори враховані ринком, і в майбутньому році прогнозує повернення портфельних інвесторів в Росію.

Варто нагадати, що деякий час тому пропонувалося за вкладення в Дальній Схід давати російське громадянство.