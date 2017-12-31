МОСКВА, 31 січ — . Трохи більше половини громадян США (52%) вважають, що рік, що минає, “викликає занепокоєння”, свідчать дані опитування, проведеного виданням Axios і компанією Survey Monkey. © AFP 2017 / Bulent KilicТрампа запам’ятають як президента США часів перемог Росії в САР, заявили в СФ

Друге місце в рейтингу описів минає займає визначення “хаотичний” – так 2017 рік назвали 41% респондентів. Кожен п’ятий учасник опитування (23%) вважає, що рік був “важкий”, стільки ж (22%) назвали його “пекельним”. Останнє визначення з представленого списку частіше вибирали демократи. Тоді як республіканцям, згідно з даними опитування, більш близьким виявилося визначення “чудовий” (28%).

У січні 2017 року до влади в США прийшов обраний в листопаді минулого року республіканець Дональд Трамп. На виборах він переміг суперника-демократа Гілларі Клінтон.