МОСКВА, 31 січ — . У британському місті Хартфорд напередодні Різдва перехожа допомогла зловити грабіжника, зупинивши його підніжкою. Про це свідчить відео, опубліковане на YouTube-каналі поліції графства Хартфордшир.

© AP Photo / Tim IrelandГрабителя спіймали завдяки його участі в шоу “Самі дурні злочинці”Ввечері 24 грудня в поліцію прийшов сигнал про те, що група чоловіків загрожувала охоронцям одного із закладів у центрі міста. Незабаром правоохоронці зупинили підозрілий автомобіль, один з пасажирів якого спробував втекти, почалася гонитва. На одній з вулиць перехожа підставила зловмиснику підніжку, завдяки чому поліцейським вдалося його схопити.

Підозрюваним виявився 23-річний Аарон Кадман, якого звинувачують у зберіганні кокаїну, грабежі, нападі на поліцію та антигромадському поведінці.

Зараз правоохоронці шукають жінку, щоб подякувати їй за допомогу. У зв’язку з цим на YouTube з’явилося офіційне звернення до невідомої з проханням відгукнутися.