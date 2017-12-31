МОСКВА, 31 січ — . Партія прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу “Лікуд” одноголосно проголосувала за ухвалення резолюції, що передбачає розширення поселенську діяльність на Західному березі і поширення на цій території ізраїльського законодавства, повідомляє газета “Гаарец”.

© AFP 2017 / Jalaa МагеуГлава Міноборони Ізраїлю пригрозив в’язницею ухильникам від армії”В 50-ту річницю визволення Іудеї і Самарії (ізраїльське назву Західного берега — ред.), включаючи нашу вічну столицю Єрусалим, центральний комітет “Лікуда” закликає обраних чиновників партії вжити заходів, щоб дозволити вільне будівництво і застосування законів Ізраїлю і його влади над усіма звільненими єврейськими поселеннями в Юдеї та Самарії”, — йдеться в резолюції, прийнятій партією в неділю.

Відзначається, що більшість міністрів ізраїльського уряду, які є членами “Лікуда”, підтримують цей документ. На голосуванні не був присутній лідер партії — прем’єр Нетаньяху. Видання додає, що він не висловив своєї думки на цей рахунок, проте не став перешкоджати голосуванню, як робив це раніше у разі будь-яких спірних питань.

Як пише “Гаарец”, результати голосування носять рекомендаційний характер.