Коментуючи відбувся 27 грудня обмін полоненими, народний депутат України Євген Мураєв в ефірі NewsOne розповів, чому влада боїться розповісти про роль Віктора Медведчука і чому українським медіа невигідно висвітлювати цей процес.

Мураєв звернув увагу, що європейська преса особливо акцентує увагу на ролі Віктора Медведчука, який зрушив процес обміну з мертвої точки, в той час як українські ЗМІ активно замовчують його виняткову роль у процесі обміну.

«Ви знаєте, до Медведчука можна по-різному ставитися. Але ми пам’ятаємо кадри, коли він та Кирило зверталися до Путіна, щоб той вплинув на представників ОРДЛО, і цей обмін відбувся. Почитайте іноземну пресу. Всі європейські газети і засоби масової інформації акцентували увагу, що завдяки Медведчуку, Кирилу і Онуфрію цей обмін відбувся», – сказав Мураєв.

На думку народного депутата, владі невигідно правдиво висвітлювати цей процес.

«Я вам скажу, чому невигідно владі. Ви всі пам’ятаєте знаменитого в’язня, якого носили як ікону по всій країні, а потім ледь не зрадили анафемі… Я зараз маю на увазі Надю Савченко. Чоловік повернувся і почав говорити речі, які не вписувалися в концепцію того образу, який малювала влада… Вони бояться того, що люди, які повернуться з полону, будуть говорити, що влада не діяла. Вони бояться того, що люди розкажуть, за яких обставин і бездіяльності генералів вони в цей полон потрапили», – вважає Мураєв.

Крім того, нардеп відзначив, що вже через добу після звільнення героїв почалися розмови про те, що «СБУ розбереться, хто і за яких обставин потрапив у полон».

«Вони тепер всіх залякують вчорашніх полонених, хлопців, які повернулися додому, щоб вони чогось незручного не сказали. А якщо скажуть, повірте, їх звинуватять у тому, що це «рука Кремля», що вони були «завербовані ФСБ». І будуть вони сидіти ще далі, тільки вже на нашій території», – прогнозує політик.

Мураєв також відповів на питання, чому під час зустрічі звільнених у Борисполі президент Порошенко «забув» згадати Медведчука як учасника Тристоронньої контактної групи.

«Ось, не тому, що я не люблю Порошенко персонально або цю владу. «Неспроможну». А просто об’єктивно вони не мають до цього ніякого відношення. Зараз він (Порошенко – ред.) намагався монополізувати і привласнити цю перемогу, весь час розповідаючи про досягнення своєї команди. Тримаючи на морозі людей, які хотіли побачити близьких. Йому складно сказати, що він до цього не причетний і що рівень його впливу у світі падає з кожним днем. Що його не чує вже не тільки Російська Федерація, але й представники всіх європейських країн», – пояснив нардеп.

Він також пояснив, чому президент призначив саме Медведчука вирішувати питання гуманітарного характеру.

«Ми розуміємо, що він є кумом президента Російської Федерації. Міг він на цей процес вплинути? Міг. Вплинув? Вплинув. Вплинула і православна церква. Таких людей треба носити на руках, тому що це реально наближає виконання і Мінського процесу, як би ми його не критикували і вважали неоптимальним, так? Але це наближає закінчення війни, – і це здорово», – підсумував Євген Мураєв.