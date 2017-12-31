22 грудня ООН одноголосно схвалив запропоновані США нові санкції проти Північної Кореї. Санкції обмежать для КНДР імпорт нафти, повернуть всіх її працівників з-за кордону протягом року і можуть істотно обмежити судноплавство.

Південна Корея перехопила корабель під прапором Панами, якого підозрюють у транспортуванні нафтопродуктів в КНДР, що є порушенням міжнародних санкцій.

Це був другий перехоплення корабля, про який повідомила Південна Корея протягом декількох днів. Корабель TUSER затримали в порту Пхентайк-Данцзин, повідомив агентству Рейтер неназваний чиновник в органах влади, поредає «Радіо Свобода». TUSER може перевозити 5100 тонн нафти, його екіпаж складають громадяни Китаю та М’янми, пише агентство «Йонхап». Згідно з повідомленням, судно оглядають співробітники розвідки Південної Кореї і митники. 29 грудня Сеул повідомив про перехоплення тайванського танкера, який намагався доставити нафту в КНДР. Цього року КНДР здійснила шість ядерних випробувань, а також випробувала кілька міжконтинентальних балістичних ракет, що викликало критику з боку світової спільноти. У зв’язку з цим Рада безпеки ООН кілька разів розширював санкції проти Північної Кореї, зокрема, 22 грудня організація одноголосно прийняла запропоновані США нові санкції проти Північної Кореї. Санкції обмежать для КНДР імпорт нафти, повернуть всіх її працівників з-за кордону протягом року і можуть істотно обмежити судноплавство. Щоб запобігти обхід санкцій всім країнам дають дозвіл на затримання, перевірки та вилучення суден, підозрюваних в незаконному перевезенні вантажів або з Північної Кореї. Інші санкції, включені в пакет, передбачають заборону на експорт продовольчих товарів, машин та інших товарів з Північної Кореї.