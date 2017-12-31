Повінь – зміна системи

Menu
Close

Розбився вертоліт з російськими офіцерами: перші подробиці

31.12.2017

Разбился вертолет с российскими офицерами: первые подробности

У Сирії розбився російський військовий вертоліт

«Повідомляється, що російському вертольоті, що розбився на місцевості Мусайаф, перебували 7 російських офіцерів. Зараз, розшукуючи їх тіла, над цією місцевістю кружляють 3 вертольоти», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, російський уряд початок формування постійних військових угрупувань у Сирії. Одна з них буде в пункті матеріально-технічного забезпечення ВМФ в Тартусі, друга — на авіабазі Хмеймим. Про це повідомив міністр оборони РФ Сергій Шойгу на селекторній нараді у вівторок, 26 грудня.

Читайте також:   Виступ Михайла Єфремова погасило рейтинг Путіна до нуля (відео)
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *