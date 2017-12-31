БАКУ, 31 січ — . Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що рішення карабахського конфлікту залишається головним завданням зовнішньої політики країни і висловив сподівання на врегулювання конфлікту мирним шляхом. PAN Photo/Тисне АбрамянБаку “позитивно оцінив” дії Росії в питанні Карабаху

Алієв у неділю звернувся з відеозверненням у зв’язку з Днем солідарності азербайджанців світу та Новим роком.

“Головна мета нашої зовнішньої політики — карабахське врегулювання. Хоча і немає результату в переговорному процесі, але наші позиції посилилися в цьому питанні в 2017 році. Вся світова громадськість визнає Карабах територією Азербайджану. Сподіваюся, що нам вдасться знайти вирішення конфлікту мирним шляхом”,- сказав Алієв.

Президент Азербайджану додав, що країна досягла поставлених цілей і завдань у 2017 році.

“Там де немає стабільності, не може бути розвитку. Розширилися наші міжнародні відносини. Збільшується кількість країн, які хочуть з нами співпрацювати. Наші відносини з сусідами розвиваються”, — підкреслив глава республіки. Ілля ПиталевВ МЗС прокоментували інформацію ЗМІ про “план Путіна” по Карабаху

Конфлікт між Вірменією та Азербайджаном через Нагірний Карабах почався в лютому 1988 року, коли Нагірно-Карабахська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР. У вересні 1991 року в центрі НКАО Степанакерті було оголошено про створення Нагірно-Карабахської республіки (НКР). Азербайджан в ході подальшого військового конфлікту втратив контроль над Нагірним Карабахом. З 1992 року ведуться переговори щодо мирного врегулювання конфлікту в рамках Мінської групи ОБСЄ. Азербайджан наполягає на збереженні своєї територіальної цілісності, Вірменія захищає інтереси невизнаної республіки, оскільки НКР не є стороною переговорів.