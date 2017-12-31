МОСКВА, 31 січ – . Користувачі різних країн повідомили про збої в роботі месенджера WhatsApp. Про це пише Daily Mirror.

© РИА Новини / Наталія СеливерстоваWhatsApp припинить роботу на деяких смартфонах у 2018 годуУ багатьох виникли труднощі з відправленням повідомлень через додаток. З подібною проблемою зіткнулися жителі Великобританії, Барбадосу, Індії, Панами, Південної Африки, Іспанії та Катару.

Один з юзерів написав: “Я не бачу, коли люди в мережі”. Інший користувач із Сполученого Королівства уточнив, що йому не вдалося підключитися через WiFi, ні через мобільний інтернет.

Раніше представники компанії попередили про можливі проблеми з підключенням. Причиною тому назвали припинення підтримки операційних систем BlackBerry, BlackBerry 10 і Nokia S40.