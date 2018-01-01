Відомий астролог Влад Росс у другій частині прогнозу на 2018 рік розповів про дострокових виборів в Україні, долю українських політиків та України



«В Україні рік буде спокійний, без воєн – і змінюється влада. Або дострокові вибори. Ось дострокові вибори були ж у 1994 році, в рік Собаки. Чому б не статися дострокових виборів зараз? Я абсолютно впевнений, що Саакашвілі все одно доведе Порошенка до того, щоб він провів ці дострокові вибори. Якщо він упреться і буде сидіти до осені – він не зможе всидіти. Тому що Саакашвілі – це професійний революціонер, у нього все як по маслу йде. Нічого проти нього не можуть зробити. А у Порошенка все, що він робить, проти нього.

Ви ж знаєте його історію – він з 14 років пропонував сигарети вчителям, продавав, з дипломатом ходив. Він підприємець ще зі школи. У людини на інстинктивному рівні закладено, що найважливіше в житті – те, що може тебе фінансово підняти. Він мислить в одному лише напрямку: як зберегти і примножити свої фінанси. Яка там ідеологія – це ж по обличчю видно, що ніякої. Якби у нас був нормальний президент, були б якісь Мінські домовленості, то у нас, принаймні, слово «Крим» у порядку денному було б. Але адже він зустрічається з президентом Росії Володимиром Путіним, а слово «Крим» при цьому не звучить.

Порошенко – Ваги, і Юпітер в щасті був на Вагах до осені цього року. А з осені ця планета покинула знак Зодіаку Терези – і удача відвертається від Порошенка, як не крути. А якщо він взагалі в 2019 році захоче йти на вибори, то там повна квадратура буде у його знаку зодіаку від Юпітера – і практично без шансів змінити складну ситуацію.

Так що Порошенко має очолити зараз дострокові вибори. Він, як я говорив, дуже добре вміє звертати проблеми собі на користь. Якби я був його астрологом, я б йому сказав: «Петре, коли будеш всіх вітати з Новим роком, 31 грудня оголоси, що, хлопці, з Новим роком, з новими виборами. Я оголошую дострокові вибори». І всі аплодують, всі справи. Чесно, я б йому ось так порадив. Можливо, він би цю ситуацію на свою користь зіграв. Тільки такий шанс у нього є. Причому вибори йому слід призначити навесні, найпізніше влітку. Так він зможе навіть Саакашвілі обіграти. Вони просто не встигнуть усі. Всі ж думають, що вибори будуть в 2019 році, а він може скористатися тактикою часу, раптом раз – і все, в його користь ситуація обернулася.

Тим більше, його програма вже проголошено, разом з виборами буде проводитися опитування: ви хочете входити в НАТО і в Євросоюз? Тобто буде ще референдум відбуватися. Таким чином, він підніме собі рейтинг. Просто не встигнуть розкрутитися сама ситуація, нові лідери, нові політики.

Він завжди вміє виходити сухим з води, якщо він сам очолює ситуацію, яка грає проти нього. Якщо він це зробить, у нього великий шанс. А в 2019 році у нього шансів немає», — упевнений астролог.

ЛУЦЕНКО ЗАКІНЧИВ СВОЮ КАР’ЄРУ

Луценко закінчив свою кар’єру буквально пару тижнів тому. Після того, як він викрив агентів НАБУ, після того, як він з Михайлом Саакашвілі вчинив як-то взагалі незрозуміло, його кар’єра генпрокурора закінчилася. А цілком можливо, що і взагалі кар’єра в політиці. Тому що Сатурн проходив по Сонцю, у Луценка Сатурн – це планета повалення, труднощів, перешкод, нещастя, фактично він дає можливість якісь зробити помилки, які згодом можуть виявитися непоправними. Так що з Луценком ми можемо розпрощатися остаточно.

Той же Олег Ляшко – Стрілець. У нього точно така ж ситуація: втрата рейтингу, відхід у небуття… У нас взагалі там купа Стрільців, починаючи від Леоніда] Черновецького (правда, той вже давно в Грузії) і закінчуючи Тимошенко. Саакашвілі — теж Стрілець, але він долає цю ситуацію. У нього дуже хороші шанси стати прем’єр-міністром України.

З політиків старої генерації на плаву залишиться хіба що Юлія Тимошенко. Решта ж із тих, хто давним — давно у владі, підуть», — запевняє Росс.

ТУРЧИНОВ ПІДЕ РАЗОМ З ПОРОШЕНКОМ

«Кар’єра Турчинова закінчиться рівно тоді ж, коли закінчиться кар’єра Порошенко. До речі, він – Овен, але з висхідним Стрільцем теж. Загалом, це рік зміни декорацій. Наступний рік принесе повну зміну політичної еліти. Старі п**дуны всі підуть, їх місця займуть молоді політики.

Крим – це найголовніша помилка [Олександра] Турчинова. Адже він тоді був при владі. Просто потрібно було починати війну не на Донбасі, а в Криму. І найголовніше – потрібно було відразу брати на гарячому тих, хто все це починав, організовував в Криму. Брати на гарячому, кидати в кутузку – і таким чином припинити всі обурення, а не піддаватися на вмовляння. Тут все залежало від харизми Турчинова. Але він завжди був не Дон Кіхотом, а Санчо Пансою. Тому приймати рішення він не міг. Сказали йому американці «не ворушись, не чіпай» – і був упущений таким чином Крим.

Прийдуть нові, молоді, необстріляні — або обстріляні в АТО — люди. Необстріляні в політиці, але обстріляні в АТО.

Для Украиныс дуже важливим буде 2021 рік і особливо 2024 рік. 2024 рік, особливо на кордоні з 2025-му – це буде період, коли Україну визнають, приймуть в Євросоюз, в НАТО. Тому що тоді Юпітер увійде в Тілець. Так що Європа відкриє двері для нас саме в той час.

З 2021 року обіцяють дуже велике економічне зростання, дуже великі капіталовкладення в Україну. Це і без мене зрозуміло, що наш персональний диявол і головне гальмо нашого розвитку – це Путін. Догляд Путіна з влади дорівнює різкого зростання добробуту, а також старту стрімкого зростання ВВП України. Путін – це єдина людина, яка стримує. Так буває, що якась сошка, мошка заважає всьому взагалі.

Залишилося небагато, залишилося ще трохи потерпіти. Головне, щоб нова молода команда прийшла до влади. Я бачу, що на підході 35-40-річні, які, можливо, навіть не знали, що таке радянська влада, ніколи не були піонерами і вже точно не вступали до комсомолу. А менталітет, що не кажіть, грає величезну роль», — підсумував астролог.